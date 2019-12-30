Fazla tuz hastalığa davetiye çıkartıyor

Tuz, tıp dilinde sodyum klorür olarak biliniyor. Vücudun az miktarda da olsa sodyum ihtiyacını karşılıyor. Aşırı tüketimi ise hastalığa davetiye çıkartıyor.

Türkiye’de ve dünyada kalp hastalıklarından ölüm hala birinci sırada yer alıyor. Kalp hastalıkları arasında yüksek tansiyonsa önemli bir noktada. Bu tansiyonu tetikleyen en büyük nedenlerden birisi de aşırı tuz tüketimi…

Baharat, peynir, zeytin, salça gibi gıdaların içerisinde de tuz bulunuyor. Bu nedenle besinlerden alınan tuzun yanı sıra ayrıca tüketilmesi vücutta olumsuz etki yaratıyor.

Kristalleriyle dikkat çeken kaya tuzunun daha sağlıklı olduğu anlamı çıkarılmamalı. Rafine edilmemiş kaya tuzlarında radyasyon bulunabiliyor.

Tuzda da bulunan sodyum, insan vücudu için temel minerallerden birisi. Sodyum, kuru meyve, peynir, ekmek, zeytin gibi gıdaları tüketerek de alınabiliyor.

Ulusal Kanal'a konuşan Diyetisyen Neslihan Aktepe, günde 5 gram tuz tüketilmesini önerdi.

HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: TANSEV KARA

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