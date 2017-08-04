Türkiye pazarına girecek olan genetiği değiştirilmiş organizmalar uzmanları tedirgin etti. Denizli Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Gemici, GDO'nun insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini ve besin zincirini bozacağını belirtti.

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Biyogüvenlik kurulu, GDO'lu 3 soya ve 1 mısır çeşidinin ithalatına onay vermesi uzmanları endişelendirdi.



Denizli Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Gemici, GDO'nun tohumunda yapılmış araştırmalarda insan sağlığına ciddi zararları olduğun belirtti.



Gemici, GDO'lu ürünlerin kullanılmasıyla uzun vadede insanların zarar göreceğini vurguladı.



Hamdi Gemici, ülkede üretilen mısırın ihtiyaçları karşıladığını ve normal tohumlardan elde edilmiş ürünlerinin kullanılmasını istedi.



Eski Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı ise GDO'lu ürünlerin piyasaya sürülmeden önce risk değerlendirilmesine tabi tutulduğunu kaydetti.



Yardımcı, Türkiye'nin biyoteknoloji ve ARGE çalışmalarına önem vermesi gerektiğini belirtti.





ulusal.com.tr