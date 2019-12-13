Gıdada hile yapanlara hapis yolu gözüktü

Gıdada taklit ve tağşiş her geçen gün artış gösteriyor.

İnsanların sağlığını tehlikeye atan yerlere ve firmalara yönelik caydırı bir ceza planlanıyor. Bu sayedegıda güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefeleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında 1 milyon 124 bin 918, bu yıl ekim ayı itibarıyla da 985 bin 188 adet gıda denetimi yapıldı.

Bakanlık, 2012-2018 yıllarında ise toplam 769 firmanın bin 605 farklı ürününü kamuoyuna açıkladı.

Bin 376 ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 229 parti ürün ise içinde ilaç etken maddesi ya da boyar madde bulunması nedeniyle kamuoyuna ifşa edildi.

Konuyla ilgili konuşan Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şenyurt, denetçi sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Şenyurt,denetçi sayısının artırılmasıyla ambalajlar üzerindeki tehlikelerin giderilebileceğini belirtti.



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