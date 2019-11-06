Goji Berry (Kurt Üzümü) nedir? Goji Berry faydaları ve zararları nelerdir

Diyet lifi içeriyor

Çin efsanelerine göre uzun ömrün simgesi sayılan goji berry yüksek besin değerine sahip. Protein ve diyet lifi kaynağı olan kurt üzümünün bir yemek kaşığı yani 10 gramı yaklaşık 40 kaloridir. Colorado State Üniversitesi’nin araştırmasına göre, çoğu yetişkin yeterli miktarda diyet lifi tüketmiyor. Diyetlerde tok kalmayı sağlayan diyet lifleri, aynı zamanda bağırsak sistemimizin çalışmasına katkı sağlıyor. Goji berry ayrıca demir, besinsel lif ve C vitamini bakımından iyi bir kaynak.

Goji berry faydaları



Hücreler yenileniyor

Gojiberry A vitaminin en zengin kaynaklarındandır. Doğal bir antioksidan olan A vitamini vücudu zehirli serbest radikallerden koruyor. Bu serbest radikaller yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor ve hücre ölümlerine yol açabiliyor. A vitamini sağlıklı epitel hücreleri (mukozayı) geliştirmenin yanı sıra bu hücrelerin yenilenmesini de sağlıyor.

Yaralar çabuk iyileşiyor

Bir antioksidan olan C vitamini, yaşlanma süresini yavaşlatıyor ve kanser riskini azaltıyor. Ayrıca cilt, kıkırdak, tendon, bağ ve kan damarları için kolajen üretiminde de kullanılıyor. Aynı zamanda yaraların iyileşmesi ve onarımı ile sağlıklı kemik ve dişlerin bakımında yardımcıdır. 2 yemek kaşığı goji berry günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. B grubu vitaminleri açısından zengin olan taze ve kuru meyveler, günlük B grubu vitamin ihtiyacınızı içeriyor. Kurutulmuş goji berry de çok miktarda piridoksin (vitamin B-6), tiamin, niasin, pantotenik asit, riboflavin içeriyor. Bu vitaminler karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolize olmasında büyük önem taşıyor.

Demir deposu goji berry

Demir zengini de olan goji berry meyvesinin 2 yemek kaşığı, günlük demir değerinin yüzde 10'unu karşılıyor. Demir her hücrede bulunan kan hücrelerinin yapımı için gerekli bir mineraldir. Vücutta oksijen taşımakla görevli hemoglobin ve miyoglobin üretiminde demir kullanılıyor. Demir eksikliği baş dönmesi, kilo kaybı, yorgunluk ve nefes darlığı neden olabilir.