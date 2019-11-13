Grip salgınına karşı nasıl önlem almalı?

Mevsimsel grip seoznu başladı yani her yeri virüsler sardı.

Grip, halsizlikten bitkinliğe, titremeden baş ağrısına birçok belirtiyle ortaya çıkıyor.

Grip enfeksiyonuna yakalanmanın en görünür nedenlerinden biri mevsimsel değişiklik.

Alınan basit önlemler ve aşılar ile aslında gripten korunmak mümkün.

İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Osman Erk, grip salgının önlenmesinde dikkat edilmesi gereknleri anlattı.

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