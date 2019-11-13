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Grip salgınına karşı nasıl önlem almalı?

Halsizlikten bitkinliğe, titremeden baş ağrısına pek çok belirtiyle ortaya çıkan grip kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bulaşıcı hastalığa karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, grip salgının önlenmesi için ellerin bol bol yıkanması ve özellikle de C vitamini tüketilmesi konusunda uyarıyor.

EĞİTİM-SAĞLIK 13.11.2019, 19:12
Grip salgınına karşı nasıl önlem almalı?

Mevsimsel grip seoznu başladı yani her yeri virüsler sardı.

Grip, halsizlikten bitkinliğe, titremeden baş ağrısına birçok belirtiyle ortaya çıkıyor.

Grip enfeksiyonuna yakalanmanın en görünür nedenlerinden biri mevsimsel değişiklik.

Alınan basit önlemler ve aşılar ile aslında gripten korunmak mümkün.

İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Osman Erk, grip salgının önlenmesinde dikkat edilmesi gereknleri anlattı.

ulusal.com.tr

#grip
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