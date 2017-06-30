"Güneş koruyucular önemli ama her güneş koruyucu, her hastada yeterli olmuyor ya da doğru güneş koruyucuyu doktorların önerisi ile bulmak gerekiyor"

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ferda Öner Erkekol, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve ardından kullanılan güneş koruyucularının doktor önerisiyle alınması gerektiğini belirtti.

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim, Araştırma Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Erkekol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında en sık karşılaştıkları konulardan birinin güneşten kaynaklanan problemlerden kaynaklandığını söyledi.

Halk arasında güneş alerjisiyle güneş yanıklarının karıştırıldığını anlatan Erkekol, şöyle devam etti:

"Güneş yanığını herkes biliyor, güneşe uzun süreli maruziyette açık kalan bölgelerde, 2-3 saat sonra yanma ve ağrı şeklinde ortaya çıkıyor. Bu güneş yanıklarının en tipik bulgusu. Güneş alerjisi dediğimiz şey, biraz daha özel ve daha çabuk ortaya çıkan bir durum. Daha kısa süreli maruziyetlerde yine kızarıklık oluyor ama kaşıntı, kabarıklık, kaşımaya karşı dermatitler haline gelebiliyor. Temelde yapılması gereken korunmaktır. Tanı, pratikte tamamen hastanın şikayetleriyle yönlenerek bulunabiliyor. Elbette yapabileceğimiz ileri testler de var ama rutinde kullanılmıyor. Böyle bir şey olursa güneş koruyucularının kullanılması gerekiyor. Eğer ağır güneş alerjisi varsa oldukça iyi faktörlü güneş kremi ya da alerji olan bölgenin kapalı tutulması gerekir. Aynı zamanda direkt güneş ışığına maruziyetten kaçınılması gerekiyor."

Erkekol, yanlış kullanılan koruyucu ve kremlerin çeşitli vücut tahrişlerine yol açtığını vurgulayarak, kullanılan bazı kremlerin kaşıntıyı, kabarıklığı artırıp tetikleyebildiğine işaret etti.

Bu konu oluştuğunda mutlaka yardım alınması gerektiğine değinen Erkekol, "Güneş koruyucular önemli ama her güneş koruyucu, her hastada yeterli olmuyor ya da doğru güneş koruyucuyu doktorların önerisiyle bulmak gerekiyor. Bu konudaki en net ifade, güneşe çıktığınızda kısa sürede daha çok kaşıntıyla beliren kabarıklık, kızarıklık oluşuyorsa bir alerji ya da dermatoloji uzmanının hastayı kontrol etmesi gerekiyor." diye konuştu.



"Tatile giderken ilaçlarınızı yanınızda götürün"

Yaz aylarının başlarında en çok "Tatile giderken yapmam gereken en önemli şey nedir?" sorusu ile karşılaştıklarını aktaran Erkekol, şunları kaydetti:

"Yaz dönemi artık hepimizin tatil planları yaptığımız bir dönem. Bize de bu tatil planlaması yapıldıktan önce ve sonrasına birçok soru geliyor. Öncelikle devam eden tedaviler aksatılmamalı. Tatile giderken ilaçlarınızı yanınızda götürün. Tatile gitmeden önce de hangi bölgeye gidecekseniz orayı bir araştırın. Örneğin polen alerjisi olan hastalar eğer Karadeniz Bölgesi'ne gidiyorsa belki de tatile çıkmadan önce tedavilerini artırmalıdır. Oteller de çok önemli, alerji hastalarının sigarasız otelleri seçmelerini öneriyoruz. Kendileri içmiyor olabilir ama rezervasyon yaptırırken bunu öğrenebilirler. Tatil planları yapılırken alerjiyi mutlak göz önünde bulundurmak ve doktorla temas halinde, tedaviyi aksatmayacak biçimde tatil planı yapmak en önemlisidir."