Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Parvana Seyidova, hamilelik döneminde ağız ve diş bakımının doğru yapılması, anne bebek sağlığı açısından önem taşıdığını belirtti. Kalsiyum kaynaklarının doğru oranda tüketilmesi gibi bazı kurallara dikkat etmenin ağız ve diş problemlerinin önüne geçerek sağlıklı bir doğum sürecine katkıda bulunduğunu belirten Dr. Seyidova, hamilelikte diş sağlığının korunması için 10 öneride bulundu.

HER HAMİLELİK DİŞ KAYBINA YOL AÇMIYOR

Halk arasında inanıldığı gibi hamilelik döneminde annenin dişlerinden kalsiyum çekilmesi ve bu nedenle her bebeğin anneye bir diş kaybettireceği inancı doğru değildir. Bazı anne adayları hamilelik döneminde diş ve diş eti sorunları ile karşılaşmakta ve bunu da genellikle hamilelik sürecine yormaktadırlar. Oysaki bu dönemde dikkat edilecek bazı noktalar ile ağız ve diş sağlığını korumak mümkündür. Bunların başında da anne adayının kalsiyum kaynaklarını doğru tüketmesi yer almaktadır.



SÜT VE YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİN TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Ağız ve diş sağlığı açısından tüm hamilelik döneminde A-C-D vitaminleri, fosfor ve kalsiyumdan zengin temel yiyecekler alan meyve ve sebzeler, tahıl, süt ve mandıra ürünleri, et, balık ve yumurta dengeli olarak alınmalıdır. Hamilelik döneminde bebeğin ve annenin kemiklerinin sağlıklı olabilmesi için anne adayının, günlük olarak 1200-1500 mg kalsiyum alması gerekir. Anne adayları bu dönemde süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum bakımından zengin gıdalar tüketmelidir.



BEBEĞİN DİŞ GELİŞİMİ DE ETKİLENİYOR

Bebeğin diş gelişimi de anne karnında başlar. Hamilelikte bebeğin diş gelişimi 5. ve 6. haftalarda başlamaktadır. Bu dönemde anne hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmelidir. Anne adayı, hamilelik döneminde, iyi beslenir ve yeterli ağız diş bakımı uygularsa normal dönemde yaşayabileceğidiş sorunlarından farklı bir sorun ile karşılaşmaz.



AĞIZ HİJYENİNE DİKKAT ETMEK ÇÜRÜK PROBLEMİNİ ÖNLER

Hamilelik döneminde tükürükteki asit miktarı artmakta ve dişler çürümeye yatkın hale gelmektedir.İlk aylarda görülebilen kusma sonrasında, gebelerin ağız hijyenine dikkat etmemesi de çürük riskini arttırmaktadır. Bunun için dişetlerinde sorun olan anne adayları ağız hijyenine mutlaka dikkat etmelidir aksi takdirde hormonal değişime bağlı olarak dişeti sorunları artar. Dişetleri kanayan anne adayları ise dişlerini fırçalamaktan kaçınabilir. Bu durum, dişlerde daha fazla bakteri birikmesine, dişetlerinde şişliğe, kızarıklığa ve daha çok kanamaya neden olur.



HAMİLELİKTE DİŞ SAĞLIĞI VE TEDAVİSİ İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

- Tatlı yedikten belirli bir süre sonra dişler fırçalanmalıdır.

- Kusma durumlarından sonra ağız bakımı yapılmalı, en azından ağız çalkalanmalıdır.

- ‘’Dişetlerim kanıyor’’ düşüncesiyle dişleri fırçalamadan kaçınılmamalıdır.

- Günde en az iki kez diş fırçalama, diş ipi kullanma ile etkili diş bakımı yapılmalı ve plak birikimine engel olunmalıdır.

- Hamilelere uygun ağız gargaraları ya da ılık tuzlu su ile gargara yapılmalıdır. Özellikle ılık tuzlu su diş etlerini rahatlatır ve dişeti hassasiyetini azaltır.

- Kalsiyum alımına özen gösterilmelidir.

- Zorunluluk yoksa röntgen çekim işlemleri doğum sonrasına ertelenmelidir.

- İlk 3 ay etkili diş tedavisinden kaçınılmalıdır. Tedaviler 2. üç aya; yani 4-5-6. aylara ertelenmelidir. Son 3 ay da oldukça önemlidir acil olmayan tedaviler doğum sonrasına bırakılmalıdır.

- Ağrı kesici ya da antibiyotik kullanımı doktor önerisi alınarak yapılmalıdır.

- Lokal anestezi yapılmasında özel bir durum yoksa sakınca yoktur ama yine de öncelikle kadın doğum doktorunun önerisi alınmalıdır.