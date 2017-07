Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Çakaloğlu, "Karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinin yüzde 70-80'inin sebebi hepatit B ve hepatit C virüsleridir." dedi.

Ciddi bir sağlık sorunu olan ve tedavi edilmediğinde ölüm riski taşıyan hepatit B ve hepatit C hastalığı, karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinin yüzde 70-80'inin sebebi gösteriliyor.



Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hepatitin, karaciğerin herhangi bir nedenle oluşan iltihabı olarak tanımlandığını söyledi.



Hepatitlerin virüsten kaynaklandığını belirten Çakaloğlu, dünyada her yıl özellikle kan ve kan ürünleriyle bulaşan hepatit B ve genellikle kan transfüzyonları sonrasında meydana gelen hepatit C'nin, 1 milyon 34 bin kişinin ölümüne yol açtığına dikkati çekti.



Hepatitlerin, HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmadan daha büyük bir sağlık sorunu olduğu değerlendirmesinde bulunan Çakaloğlu, "Karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinin yüzde 70-80'inin sebebi hepatit B ve hepatit C virüsleridir. Maalesef hepatit B'li hastaların yüzde 90'ı ve hepatit C'li hastaların yüzde 80'i bundan habersizdir. Çünkü, bu virüsler, uzun yıllar süren sessiz hastalıktan sonra siroz veya kansere sebep olabilirler." diye konuştu.



"Etkili ilaç tedavisiyle siroz ve kanser riski önlenebilir"



Hepatit B virüsünden korunmak için son derece etkili ve emniyetli aşıların ve ilaçların bulunduğunun altını çizen Çakaloğlu, hepatit C'nin önlenebilmesi için bir aşı olmadığını belirtti. Çakaloğlu, 8-24 hafta süresiyle ağızdan alınan ilaç tedaviyle hepatit C virüsünün yok edilebildiğini ifade ederek, bu şekilde tedavi başarı oranının yüzde 95'in üzerinde olduğuna işaret etti.



Türkiye'de bulunan etkili ilaçlarla hepatit B'nin kontrol altında tutulabildiğini ve siroz ile kanser riskinin büyük oranda önlenebildiğini vurgulayan Çakaloğlu, "Hepatit C tedavisinde biraz geç kalınmış olsa da büyük aşama kaydedilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016 yılı itibarıyla yeni HCV ilaçlarından bazılarını geri ödeme kapsamına almış ve hastaların büyük çoğunluğunun tedavi edilmesine olanak sağlamıştır. Eksiklerin giderilmesi ile hepatit C tedavisinde istenen noktaya gelinmiş olunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Hepatitsiz bir dünya" bileklikleri hazırlandı



Hepatitle Yaşam Derneği Başkanı Hilal Ünalmış Duda da, bu yıl Türk Karaciğer Vakfı ile Dünya Hepatit Birliğinin başlattığı küresel ölçekli kampanya kapsamında bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü ile birlik tarafından 2030 yılına kadar dünyayı büyük ölçüde hepatitten kurtarmak için hazırlanan yeni stratejiler belirlendiğini dile getiren Duda, "NOHep" sloganıyla özel bileklikler hazırlandığını ifade etti.



Duda, Türkiye'deki iki sivil toplum örgütü olarak bu bilekliklerin bir yanına da Türkçe olarak "Hepatitsiz bir dünya" yazdırdıklarını aktardı.

Sloganların, bugüne dikkat çekmek için tişört ve çantalara da yazıldığını belirten Duda, ayrıca "Hepatitten korkmayın, bilgilenin, test yaptırın, tedavi olun..." yazılı rozetlerin hazırlandığını da söyledi. Duda, rozet, bileklik, tişört ve çantaların farkındalık yaratılmak için yarın vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasının planlandığını kaydetti.