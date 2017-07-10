ESTETİK Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Caner Kaçmaz ideal oranda bir bedene sahip olmanın püf noktalarını vererek "Belinizin daha ince, kalçalarınızın daha kıvrımlı görünmesi için vücudunuzdaki yağ dokusunun dağılımını değiştirmeniz yeterli" dedi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Caner Kaçmaz, ideal bedenin nasıl olması gerektiği ve bunun için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Kalça ve bel oranının artmasının vücudun kadınsı özelliğini daha ön plana çıkardığını belirten Kaçmaz,"Kadınları erkeklerden ayıran en önemli fiziksel özelliklerden biri de poponun kıvrımlı, belin ise daha ince olması.Karşıdan bakıldığında bel bölgesinin ince ve yandan bakıldığında ise kalçanın dolgun görünmesi kadınları daha çekici kılıyor" diye konuştu.



"HER KADIN İNCE YAPILI OLMASA DA İNCE GÖRÜNEBİLİR"

Bel ve popo çevresi ölçümü kişinin durumuyla ilgili fikir verse de önemli olanın bu iki ölçünün birbirine oranı olduğuna dikkat çeken Kaçmaz, "Buradaki ideal oran farklı coğrafyaların güzellik anlayışının farklı olmasından dolayı değişkenlik gösterse de ülkemiz ve Avrupa toplumlarında ideal kabul edilen oran ortalama 0,7'dir. Her kadın ince yapılı olmasa da olduğundan daha ince görünmesini sağlamak mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.



"BEL BÖLGESİ YAĞLARI AZALMAYA KARŞI DİRENÇLİDİR"

Op. Dr. Kaçmaz, “Kliniğimize bel bölgesinde yağlanma şikayetiyle başvuran hastalarımızın ortak yakınmaları kilo verdikleri halde bel bölgesinde yağlanmadan kurtulamamakta olduklarıdır. Çünkü yapısal olarak bu bölgedeki yağ depoları zayıfladığımızda bile azalmaya karşı dirençlidir. Popo bölgesi, kilo alıp verme sonucu bel bölgesi kadar değişikliğe uğramamakla birlikte bel bölgesinin kalınlaşması popo bölgesinin olduğundan daha düz görünmesine neden olur” şeklinde konuştu.



"KENDİ YAĞINIZLA ŞEKİLLENEBİLİRSİNİZ"

Bel bölgesinde yağlanma şikayetiyle başvuran hastalarda temel yaklaşımınideal oranı elde etmeye çalışmak olduğu belirten Op. Dr. Kaçmaz, “Bu hastalarımızda en sık yaptığımız uygulama VASER yöntemiyle bel ve karın bölgesine liposuction yaparak bu bölgelerde incelme oluşturup aynı zamanda popo bölgesinin de ön plana çıkmasını sağlamak oluyor. Popo bölgesinin hacmi ve sıkılığı yeterli olmayan hastalarımızda liposuction ile karın ve bel bölgesinden yağ alıyoruz. Hastanın kendi yağlarını bu bölgeye enjekte ederek daha hacimli ve sıkı bir popo elde edebiliyoruz. Karın bölgesinde sarkıklığı ve kilo fazlalığı olan hastalarımızda karın germe ile birlikte bel bölgesine liposuction ve gerekli durumlarda popoya yağ enjeksiyonunu da kombine ederek ideal oranı sağlamaya çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.



"HEDEFLENEN SONUÇ ORTALAMA 2-3 AYDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Yağ dokusunun kişinin kendisinden elde edildiği için uygulanan bölgede herhangi bir uyumsuzluk göstermediğini aktaran Op. Dr. Kaçmaz, "Popoya enjekte edilen yağ dokusunda yaklaşık yüzde 20-30 oranında bir kayıp oluyor ancak geriye kalan yağlar popo bölgesindeki kendi yağ hücreniz olarak kalıcılığı sürdürüyor. Dolayısıyla görünümü ve hissiyatı doğal oluyor. Bu yöntemin bir avantajı da ihtiyaç dahilinde alınan yağların aynı operasyonda elmacık bölgesi, yanak bölgesi, dudak bölgesi gibi farklı bölgelere de uygulanabiliyor olması.Operasyon genel anestezi altında yapılıyor ve ortalama 4-5 gün sonra günlük aktivitelere dönülebiliyor. Bir ay boyunca bu işlem için özel üretilmiş korse giyilmesi gerekiyor. Hedeflenen sonuç ise ortalama 2-3 ayda ortaya çıkıyor" diyerek sözlerini tamamladı