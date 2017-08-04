Sıcak havada uzun süre dışarıda kalmak, oksijenin azalması ve trafikte araç kullanmak sağlıklı kişileri de tehdit ediyor. Uzmanlar uyarıyor, güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın. Çıkmak zorunda kalırsanız da şemsiye kullanın ve mutlaka yanınızda su taşıyın.

Sıcak hava sadece kronik hastalıkları olanları değil sağlıklı her birey için risk demek. Çünkü ısı artışında kalp daha fazla yoruluyor, bu da kalp krizini tetikleyebiliyor.



İdeal sıcaklığı 36,5 - 37 derece olan vücudumuz, aşırı sıcak havalarda ısısını koruyabilmek için iç organları faliyete geçiriyor.



İklim değişiklikleri de vücudun adaptasyon mekanizmasını bozuyor. Ayrıca sadece onunla da kalmıyor vücuttaki hormonal değişiklikler de hava değişikliği ile farklılıklar gösterebiliyor.



Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olanların özellikle dikkatli olması gerekiyor. Mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkmak zorunda kalınırsa gölge yerlerde bulunarak, gerekirse şemsiye ile yürünmesi gerekiyor.



Uzmanlar uzun süre trafikte kalan vatandaşlarıda uyarıyor.



"Trafikte uzun süre yol alacaksak ya da sabit pozisyonda uzun süre kapalı yerde kalacaksak yanımıza mutlaka sıvı almalıyız. Bu sıvının da özellikle su gibi yoğunluğu fazla olmayan bir sıvı olmasına dikkat etmemiz lazım ki hücre düzeyinde sıvı ihtiyacımızı arttırmasın. Asitli, şekerli ya da tuzlu içecekler sıvı tükettiğimiz halde vücudun sıvı ihtiyacını karşılamayıp, sıvı ihtiyacını daha fazla olmasına sebep olabilir. Uzun süre sabit pozisyonda duracaksak eğer belki de uzun yolculuğa çıkacak kişilere biz belli aralıklarla 1,5-2 saatte bir 10 dakika yürüyerek, bacak kaslarını çalıştırmayı ve kan dolaşımını yeniden düzenlemelerini öneriyorum."





Çarpık şehirleşme, betonlaşma havadaki oksijeni azaltıyor. Bu durum sıcak hava dalgası ile birlikte kronik yorgunluklara neden oluyor. Havada taşınan oksijenin azalmasıyla akciğerlere giren oksijen miktarı da azalıyor.



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