İlaçlara yeni düzenleme

Sağlıkta tasarruf artarken vatandaşın cebinden ilaç için çıkan para miktarı da yükseldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlıkta tasarruf uygulamalarına 2020 yılında da devam edeceği öne sürülüyor. Eczacılarsa “Sağlıkta tasarruf olmaz” diyor.

Bir diğer iddiaya göre ise ilaçlarda yüzde 15-20 oranında uygulanan iskonto tutarı yüzde 40 olacak.

Yerli eş değer ilaçlara verilen destek de gitgide düşürülüyor. Daha önce yüzde 30'dan yüzde 10'a çekilen desteğin kaldırılması da gündemde.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, sağlık sistemlerinin erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Yetkililerden iddialara ilişkin bir açıklama yapılmasını istedi.

HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: TANSEV KARA

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