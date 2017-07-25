LONDRA'da Westminster Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 'FabFest' tasarım festivalinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, en çok ve en az tweet atılan ve bir anda ortaya çıkıp kaybolma teması üzerinden kent tasarladı. Tasarım, 'Hawthorn etkileyici tasarım' dalında birincilik aldı. Ayrıca Hawthorn para ödülünü kazanan öğrenciler, jüri üyeleri tarafından da en iyi mimari tasarım kategorisinde üçüncülük ödülüne değer görüldü.

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Bir anda ortaya çıkan (pop up city) temalı festivalde, sosyal medya verilerinin toplanmasıyla kent tasarlayan İzmir Ekonomili genç mimar adayları, Westminster Üniversitesi FabFest etkinliğinden Türkiye'ye 3 ödülle döndü. İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu danışmanlığında öğrenciler Mert Sartık, Elfin Ulupınar, Furkan Üğütmen, Erman Eskiköy, Seyit Koyuncu, Murat Kumbaracı, Berfin Özel, Çağla Balaban, Gözde Damla Turhan, Sadık Aksu ve Argun Tanrıverdi'den oluşan Eco-Fab ekibi, Türkiye'yi İngiltere'de temsil etti.



İEÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, Twitter'da, Londra'nın belli bir bölgesinde, belli bir anda #london hashtagiyle atılmış tweet yoğunluğundan yola çıktıklarını belirterek, "Bu hashtag ile atılan tweetlerin sayısının arttığı bölgelerde tasarımımızda yere doğru sarkan kristalize sarkıtlar oluştu. Alınan harita kesitinin ortasından geçen nehirde tweet yoğunluğu az olduğundan insanların geçebilecekleri kısa bir yol oluşturuyor. Sosyal medya verilerinin görselleştirmesiyle oluşturulan bu form, parçaların lazer kesim tekniğiyle kesilmesiyle üretildi. Bütün parçalar, Londra'da birleştirildi. Festival kuralı olarak da bunu 2.5 metreye 3 metrelik kartondan yapıya dönüştürdük" dedi. Yrd. Doç. Dr. Varinlioğlu, İngiltere'de Türkiye'yi başarıyla temsil etmekten ve 3 ödülle dönmekten gurur duyduklarını söyledi.

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