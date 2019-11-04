Ispanak çok sayıda kişiyi zehirledi! Uzmanlardan kimyasal uyarısı

Ispanak yediler, kendilerini hastanede buldular.

Gıda zehirlenmesi nedeniyle İstanbul'da 44 Tekirdağ 22 kişi hasteneye kaldırıldı.

İstanbul'da hasneye kaldırılan 44 kişiden 25'i taburcu edildi. 19'unun takibi ve tedavisi sürüyor. Tekirdağ'da ise zehirlenen bir kişinin geçici hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.

Markete gitiler ıspanak aldılar. Onu da bir güzel pişirip yediler aynı şikayetle hasteneye kaldırıldılar.

Aldıkları ıspanağın içinde yabancı otların olduğu tespit edildi. Açıklamayı ise İstanbul İl Tarım Müdürlüğü yaptı.

Polis, zehirlenen vatandaşların satın aldıkları ıspanakların bulunduğu marketi tespit etmek için çalışma başlattı.

Tabi birde kimyasal tehlikesi var. Bu konuda uzmanlar ürünleri dikkatli yıkamamız gerektiğini söylüyor. Ne yediğimize de dikkat etmemiz gerekiyor.



ulusal.com.tr