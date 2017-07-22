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İstanbul'da bir özel hastane ücretsiz aşıdan 335 TL aldı! Halk Sağlığı Müdürü uyardı

İstanbul’da 1 yaşındaki bebeğine özel bir hastanede zorunlu aşı yaptıran anne, kendisinden 335 TL ücret alındığını iddia etti. Halk Sağlığı Müdürü Dr. Güner, “Aşılar ücretsiz uygulanmaktadır” dedi

İstanbul'da bir özel hastane ücretsiz aşıdan 335 TL aldı! Halk Sağlığı Müdürü uyardı

İstanbul Avcılar’da yaşayan 28 yaşındaki P.B. oğlunun rutin kontrolü için gittiği özel Hastanede zorunlu 1 yaş aşılarını da yaptırmak isteyince, hastane devletin ücretsiz dağıttığı aşılar için ücret talep etti.
 
Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; genç anne kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği aşısı olmak üzere 3 aşı için hastaneye 335 TL ödedi. Hastane genç kadının tepkisiyle karşılaşınca ücretin iade edileceğini söylese de anneye detaylı fatura verilmedi. Para iadesi sözü alan anne, uzun süre söz konusu hastaneden bir yanıt alamadı.
 
İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, ebeveynleri “Aşı taahhütnamesini imzalayan özel ve devlet hastanelerine aşı- lar tarafımızdan ücretsiz olarak verilmektedir ve bu aşılar ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Bu konuda sorun yaşayan vatandaşlarımız detaylı faturaları ile İl sağlık Müdürlüğü ile Alo 184 Sabim hattına başvurabilirler. Aşılar ASM’lerde de ücretsiz olarak yaptırılabilir. Çocukların ailelerinden, yaptırdıkları aşıları aile hekimlerine bildirmelerini istiyoruz” diye uyardı.
 
Ülkemizde her çocuğun Sağlık Bakanlığı takviminde yer alan tüm aşıları ücretsiz yapılıyor. Aşı takviminde, doğumdan ilköğretim 8’inci sınıfa kadar yapılan zorunlu çocukluk dönemi aşıları arasında Hepatit B, verem, Dabt-İPA-Hib, prönomokok, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, çocuk felci, erişkin tipi difteri, tetanoz, suçiçeği A ile hepatit A aşısı yer alıyor.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #avcılar #aşı
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