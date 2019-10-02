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İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki taşınma işlemleri sürüyor

Tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki taşınma işlemleri sürüyor. 5,8 'lik depremin ardından hasar gören 7 bina boşaltılacak.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki taşınma işlemleri sürüyor

Depremde hasar gören 7 binanın tahliye işlemi devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki hasar tespitini tamamlayan ekipler binanın deniz kumundan imal edildiğini belirledi.

Öğrencilerin eylemi üzerine, tahliye edilmesi kararı verilen fakülte boşaltılıyor.

Fakültede öğrenim gören bir kısım öğrenci, akademisyen ve personelin kişisel eşyalarını alarak binaları boşalttığı kameralara yansıdı.

Öğrenciler, tahliye kararından mutlu olduklarını söyleyerek önce can güvenliği vurgusu yaptılar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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