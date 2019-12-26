İzmir Sağlık-Sen mensuplarıyla buluştu
Memur Sendikaları Konfedarasyonuna bağlı İzmir Sağlık-Sen 1 Nolu Şubesi basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. 2019'un değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda şube başkanı Özgür Yıldırım sağlıkta yaşanan genel problemlere vurgu yaparak, hükümetten taleplerini sıraladı.
İzmir’de 19 Sağlık Kurumunda yetkili olan, Memur Sendikaları Konfedarasyonuna bağlı Sağlık-Sen 1 Nolu Şubesi, düzenlediği kahvaltılı toplantıda basın emekçileriyle buluştu.
Kahvaltının ardından, Şube Başkanı Özgür Yıldırım, konuşmasında sağlık personellerinin hükümetten taleplerini dile getitdi.
Yıldırım, sağlık personelinin mutsuz olduğunu söyleyerek, şehir hastanelerine verilen özenin sağlık çalışanlarına da verilmesi gerektiğini belirtti.
İzmir’de 2020 yılının Mayıs ayında bitmesi planlanan şehir hastanesi hakkında endişelerini dile getiren Yıldırım, sağlık personeli için şehir hastanesi yakınında TOKİ’den toplu konut talep ettiklerini söyledi.
Şube Kadın Kolları Komisyon Başkanı Tuba Zavoroğlu ise geçen yıl yapılan faaliyetler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
ulusal.com.tr
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