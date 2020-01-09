Kadavradan organ nakli sonrası üç ölüm

Ölümler peş peşe geldi. Hepsinin ortan noktası organ nakli yaptırmış olmalarıydı.

Geçtiğimiz ay İzmir'in Ödemiş ilçesinde acı bir olay yaşandı. Filiz Tekin, eşi İbrahim Tekin tarafından "bakımsız olduğu" gerekçesiyle dövülmüştü. Tekin, 8 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybetti. Yakınları Tekin'in organlarını bağışladı.

Tekin'in organları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan üç hastaya uygun bulundu.

Kadavradan alınan iç organlar yıllarca organ bekleyen hastalara umut oldu. Ancak organ nakli ameliyatı olan hastalar tek tek yaşamını yitirdi.

İki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan Arife Aykut ve Münire İnanç öldü, Ali Uslu da yoğun bakımda tedavi altına alındı. Son olarak, 15 Aralık'ta nakil yapılan Ali Uslu'dan da kötü haber geldi.

Eşini kaybettiklerini söyleyen Meral Uslu, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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