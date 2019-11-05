Kadın Üniversitesi projesine büyük tepki
Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı'nda yer alan kadın üniversiteleri projesi tartışma yarattı. Kadın örgütleri ve siyasi partilerden projeye tepkiler geldi. Kadın üniversitesi projesinin yargıya taşınması bekleniyor.
EĞİTİM-SAĞLIK 05.11.2019, 21:16
Kadın üniversitelerinin kurulması hedefi Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer aldı. Duruma toplumun her kesiminden tepki geldi.
"Kadın Üniversitesi" projesi hükümetin 11'inci Kalkınma Planı ile birlikte açıklanmıştı. Proje Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı'nda da yer aldı. Programa göre Japonya örneği incelenerek, sadece kadın öğrencilerin kabul edileceği üniversiteler kurulacak. Ancak proje Türk kadınını rahatsız etti.
"Kadın Üniversitesi" projesine Türk gençliği de karşı çıktı.
Hükümetin üniversite için sahada atacağı adımlar ise yargıya taşınacak.
HABER: ÇİYDEM DEMİR
KAMERAMAN: TANSEV KARA
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