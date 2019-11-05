Kadın Üniversitesi projesine büyük tepki

Kadın üniversitelerinin kurulması hedefi Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer aldı. Duruma toplumun her kesiminden tepki geldi.

"Kadın Üniversitesi" projesi hükümetin 11'inci Kalkınma Planı ile birlikte açıklanmıştı. Proje Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı'nda da yer aldı. Programa göre Japonya örneği incelenerek, sadece kadın öğrencilerin kabul edileceği üniversiteler kurulacak. Ancak proje Türk kadınını rahatsız etti.

"Kadın Üniversitesi" projesine Türk gençliği de karşı çıktı.

Hükümetin üniversite için sahada atacağı adımlar ise yargıya taşınacak.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: TANSEV KARA

ulusal.com.tr