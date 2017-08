Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şentürk, kadınlarda saç dökülmesinde sistemik kan tahlilleri ile dökülmenin nedeninin araştırıldığını belirterek, saç dökülmesine sebep olan etkeni bilip önlem alındığında durdurulabildiğini bildirdi.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, saç dökülmesinin erkeklerde ve kadınlarda sosyal ve psikolojik sorunlara neden olduğuna değindi.



Saç telinin aktif büyüme döneminin genellikle 6-8 yıl olduğunu ve ömrünü tamamlayan saç telinin dinlenme evresine geçerek 2-3 ay içinde döküldüğünü anlatan Şentürk, her gün belli miktarda saçın dökülmesinin doğal olduğunu, bunun doğal yaşam sürelerini tamamlayan ve dökülmeleri gereken saçlar olduğunu kaydetti.



Şentürk, çeşitli kaynaklara göre değişkenlik gösterse de günde 100 adete kadar saç kaybının normal kabul edildiğini aktararak, mevsim geçişlerinde özellikle ilkbahar-yaz aylarında gün ışığına maruz kalma süresi artıkça dökülen saç sayısının artış gösterebildiğini ve dökülen saçların yerine kıl köklerinin yeni saç ürettiğini, tekrar büyümeye başladığını ifade etti.



Saç dökülmelerinin kadın ve erkeklerde farklı nedenleri olduğuna, bunların dışında her yaşta ve her iki cinste de saçlarda dökülmeyle seyreden hastalıklar bulunduğuna değinen Şentürk, şu bilgileri verdi:



"Erkek tipi saç dökülmesini kabullenmek kadınlar için daha zor"



Şentürk, kadınlarda da erkeklerde olduğu gibi saç dökülmesinde genetik faktörlerin rol oynadığını, ancak dökülmenin erkeklerdeki gibi kelliğe neden olacak kadar şiddetli olmadığını belirterek, "kadın tipi saç dökülmesi" olarak adlandırılan bu formun, androjen hormonlarının etkisiyle ortaya çıksa da androjen hormon seviyelerinin genellikle normal olduğunu ve erkeklere göre daha ileri yaşta başladığını anlattı.



Kadınlarda genellikle, erkeklerdekinin aksine saçlı derinin tamamında saçların inceldiğini veya seyrekleştiğini ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu tip saç dökülmesinde hastalar saçlarında ani dökülmeyi hissetmezler, ömrünü tamamlayan saç dökülünce yerine daha ince saç gelir. Her saç döngüsünde bu olay tekrarlandığı için yıllar içinde saçların özellikle tepe bölgesinde seyreldiği gözlenir, tam saç dökülmesi nadirdir. Ancak menopoz sonrasında veya androjenlerin kanda belirgin yükseldiği durumlarda, erkekte olduğu gibi alın ve tepedeki açılma belirginleşebilir. Erkek tipi saç dökülmesini kabullenmek kadınlar için daha zordur. Bu tip dökülmelerin ağızdan alınan ya da saça dışarıdan uygulanan bazı ilaçlarla erken dönemde tedavisi mümkündür. Bu tedavilerle hastalarda iyi yanıtlar alınmaktadır. Kadınlarda görülen saç dökülmesinin tedavisi için birçok etken göz önünde bulundurulur. Kadınlarda saç dökülmesinde tanı için saçın sıklığı, saç çapı ve saçın dökülme tipine bakılır ve sistemik kan tahlilleri ile saç dökülmesinin nedeni araştırılır. Kadınların saç dökülmesini engellemek için önerilen tedaviler saçlı deriye lokal uygulanan ilaç, vitamin ve büyüme faktörleri ve ağızdan alınan besin takviyeleridir. Saç dökülmesi, sadece dökülmeye sebep olan etkeni bilip ona karşı bir önlem alındığında durdurulabilir."