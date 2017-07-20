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'Kanımızla can kurtaralım' kampanyası başlatıldı

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliğinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

'Kanımızla can kurtaralım' kampanyası başlatıldı

Tunceli'de "15 Temmuz'da kanıyla vatan kurtaranların anısına, kanımızla can kurtaralım" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılayı iş birliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, Tunceli Belediyesi Yeraltı Çarşısı'nda kan bağışı çadırı kuruldu.

Vali Yardımcısı Selami Kaya, İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın ve AK Parti İl Başkanlığı yöneticileri de çadıra gelip kan vererek, kampanyaya destek oldu.

Özaydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösterdi.
Türk demokrasisine ve milli birliğe karşı yapılan darbe girişiminin, halkın karşı duruşu, şehit ve gazilerin direnişiyle önlendiğini belirten Özaydın, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 15 Temmuz kalkışmasının sene-i devriyesinde, aziz şehitlerimizin minnetle anılması, geçtiğimiz yıl yaşanılanların ve demokrasiye yönelik hain kalkışma hareketi karşısında yaşamı pahasına görevi başında fedakarca hizmete devam eden sağlık personelinin yaşadıklarının unutulmaması amacıyla ilimizde kan bağışı kampanyası düzenledik."

Özaydın, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli #İl Sağlık Müdürlüğü #Türk Kızılayı #kan bağışı
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