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Kanser tedavisinde altın umut

İskoçya’da bilim insanları çok küçük miktardaki altın taneciklerinin kanser tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.

Kanser tedavisinde altın umut

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden bilim insanları altının, akciğer kanseri tedavisinde hücreleri tedavi etmek için kullanılan ilaçlardaki etkiyi artırdığı sonucuna vardı.

Bilim insanları, zebra balığı üzerinde denenen tedavi tekniğinin, insanlar üzerinde de uygulanabileceği konusunda umutlu.

Altının kimyasal reaksiyonlarda katalize etmek ve artırmak adına güvenli bir element olduğu biliniyor.

Kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için

Bilim insanları söz konusu tedavi tekniğinin sağlıklı dokulara zarar vermeden hastalıklı hücreleri hedef alan kemoterapi tedavilerinin yan etkilerini azaltmak için kullanabileceğini ifade ediyor.

Edinburgh’dki Kanser Araştırma Merkezi’nden Dr Asier Unciti- Broceta BBC’ye yaptığı açıklamada, altında daha önce bilmedikleri özellikleri keşfettiklerini ve araştırmalarının bu metalin tümörün içersine ilacı güvenli bir biçimde yerleştirmek için kullanılabileceğini söyledi.

İspanya’daki Zaragoza Üniversitesi ile birlikte yürütülen söz konusu araştırma Angewanste Chemie dergisinde yayınlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kanser #tedavisine #Altın #umut
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