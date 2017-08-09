Gurbetçi Emel Bingöl'ün Gaziantep'teki özel bir hastanede yaptırdığı estetik ameliyat sırasında karnında unutulan makas, Almanya'da 6 ay sonra karın ağrısı şikayeti dolayısıyla çektirdiği röntgende fark edildi. Makas ameliyatla alındı.

Gurbetçi Emel Bingöl'ün, Gaziantep'teki bir hastanede yaptırdığı estetik ameliyat sırasında karnında unutulan makas, 6 ay sonra karın ağrısı şikayeti dolayısıyla çektirdiği röntgende fark edilerek alındı.





Almanya'da yaşayan iki çocuk annesi Emel Bingöl (38), 3 Şubat 2017'de Gaziantep'teki özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi. Hastaneden bir gün sonra taburcu edilen Bingöl, Almanya'ya döndü.



Zamanla karnında şişlikler oluşan, ağrı çeken ve hareket etmekte zorlanan Bingöl'ün, Almanya'daki bir hastanede çektirdiği röntgende karnında makas olduğu tespit edildi.



Bu nedenle psikolojik sorunlar da yaşayan Bingöl'ün, geldiği Şanlıurfa'da özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla karnındaki makas alındı.

Bingöl, avukatı Şiyar Yıldırım aracığıyla "Hizmet kusuruna dayalı işlem sebebiyle maddi ve manevi zararın ödenmesi" talebiyle estetik ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında dava açtı.



"2-3 saat kendime gelemedim, şok geçirdim"



Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan hata nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını öne sürdü.



Ameliyat daha ucuza mal olacağı için Türkiye'yi seçtiğini belirten Bingöl, şikayetlerini dile getirdiği doktorunun sürekli kendini teselli ettiğini ileri sürdü.

Bingöl, 6 ay karnında makasla yaşadığını ve çok ağrı çektiğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Karnımın sol tarafı iki yumurta büyüklüğünde şişti, eğrilip doğrulamadım, evimi temizleyemedim, işimden oldum. Sürekli doktorumla yazıştım, şikayetlerimi ve fotoğraflarımı ilettim. Kendisi 'Bunlar zamanla geçer, zaten Türkiye'ye onuncu ayda tatile geleceksin, o zaman muayene ederim seni, her şey yoluna girer, sıvı birikmiştir, geçer kendini sıkma sürekli, masaj yap.' dedi. Sürekli masaj yaptım ama baktım olmayınca Almanya'da doktora gittim. Çekilen renkli röntgende karnımda makas olduğunu söylediler. Ben 2-3 saat kendime gelemedim, şok geçirdim. Ailece ne yapacağımızı şaşırdık."



"Ucuz diye geldim, 3-4 kat fazla para ödedim"



Bingöl, röntgenini ulaştırdığı Gaziantep'teki doktoru N.G.Ö'nün "Üzgün olduğunu ve hemşirenin hata yaptığını, kendisini tekrar ameliyat ederek, makası alabileceğini" söylediğini öne sürdü.



Bingöl, konuyla ilgili hukuki işlem başlattığını, avukatı Şiyar Yıldırım'ın gerekli yasal prosedürü takip ettiğini bildirdi.



Geçen hafta makası aldırtmak için ameliyat olduğunu belirten Bingöl, "Şanlıurfa'da özel bir hastane beni tedavi etti. Makası aldılar. Çok sağlıklı ve mutluyum." dedi.