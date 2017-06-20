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Karnından 5 kilogramlık kitle çıkarıldı

Denizli'de, 35 yıl karnındaki 5 kilogram ağırlığındaki kitleyle yaşayan 63 yaşındaki hasta, geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu

Karnından 5 kilogramlık kitle çıkarıldı

Çivril ilçesinde, 35 yıl karnındaki 5 kilogramlık kitleyle yaşayan 63 yaşındaki hasta, geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Emin Gündoğdu, yaklaşık 35 yıl önce karnında büyümeye başlayan bir kitleyi aldırmak için bugüne kadar çeşitli hastanelere başvurdu.

Riskli olduğu gerekçesiyle geçen zaman içerisinde kitleyi aldıramayan Gündoğdu, en son gittiği kentteki özel bir hastanede yapılan ameliyatla karnındaki 5 kilogram ağırlığındaki kitleden kurtuldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir ameliyat ile 2 çocuk babası hastayı tekrar sağlığına kavuşturduklarını söyledi.

Emin Gündoğdu da doktorların "Ameliyat olursan masadan kalkamazsın." dediklerini ancak burada başarılı bir ameliyatla kitleden kurtulduğunu belirterek doktorlara teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #sağlık #kitle #hastane #doktor #denizli
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