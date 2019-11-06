Kasım ayı ilk ara tatil tarihi! Okullara ara tatil kasım ayında hangi günler olacak

Yılda iki kez uygulanacak olan ara tatillerin bir tarihi de kasım ayında gerçekleşecek.

Milyonlarca öğrenci ve veli, ara tatil tarihlerini araştırıyor.

Kasım ayı ilk ara tatil tarihi! Ara tatil kasım ayında hangi günler olacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının il ara tatili, 18 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 22 Kasım Cuma günü bitecek. Ara tatil, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam dokuz gün sürecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 6 Nisan Pazartesi günü başlayacak, 10 Nisan Cuma günü sona erecek. İkinci ara tatil de hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam dokuz gün olacak.