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Koltuk uyarı sistemi nasıl çalışır

Okul servislerinde 2018’de uygulanması planlanan "Okul Servis Koltuk Uyarı Sistemi" önce 2019’a şimdi de 2020’e ertelendi. "Okul Servis Koltuk Uyarı Sistemi" nedir? Ne işe yarar? Uygulama tarihi neden sürekli erteleniyor? İşte uzmanlar'ın bu sorulara verdiği yanıtlar.

Koltuk uyarı sistemi nasıl çalışır
Alperen Sakin 2017’de İzmir’de okul servisi içinde unutulmuş ve yaşama veda etmişti. Türkiye o günden bu yana aynı vakaların tekrarlanmaması için çaba sarf ediyor. Ancak küçük Alperen’in ölümünden bir yıl sonra uygulanması planlanan "Okul Servis Koltuk Uyarı Sistemi" önce 2019'a şimdi de 2020'e ertelendi.

Peki, ertelenen bu sistem ne işe yarıyor? Neden bu sistem okul servislerinde bulunmalı? Elektronik Mühendisi Alper Şen bu sorulara yanıt verdi.

Öğrenci koltuğa oturuyor, sistem gösterge panelinde koltuğun dolu olduğunu şoföre gösteriyor.

Aracın kontağı kapatıldığında eğer öğrenci koltukta unutulduysa  sistem sesli olarak uyarı veriyor.

Otobüs Yangınlarını Önleme ve Kara Güvenlik Araçlarını Güvenli Hale Getirme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan sistemin ertelenme nedenini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Sistemin eski araçlara kurulmasının pahalı olduğunu söyleyen Aslan, devletin bu konuda teşvikte bulunması gerektiğinin altını çizdi.


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Koltuk uyarı sistemi nasıl çalışır
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