Kış aylarında doğal ve ekonomik meyve-sebze tüketmek isteyen yurttaşlar konserve hazırlıyor. Ancak kışlık konserve hazırlarken yapılan hatalar zehirlenmelere yol açabiliyor. Peki, ürünlerin uzun süreli sağlıklı bir şekilde saklanması için nelere dikkat edilmeli

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