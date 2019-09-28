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Konserve yapımında nelere dikkat edilmeli

Kış aylarında doğal ve ekonomik meyve-sebze tüketmek isteyen yurttaşlar konserve hazırlıyor. Ancak kışlık konserve hazırlarken yapılan hatalar zehirlenmelere yol açabiliyor. Peki, ürünlerin uzun süreli sağlıklı bir şekilde saklanması için nelere dikkat edilmeli

Konserve yapımında nelere dikkat edilmeli

Kış aylarında domates, biber, patlıcan, bamya ve fasulye gibi ürünleri doğal tüketmek isteyenler dikkat. Bu haber sizleri yakından ilgilendiriyor.

Tarlalarda üretilen ürünlerin mevsimi bitmek üzere. Yurttaşlar ise konserve hazırlığına hız verdi. Peki, kışlıklar hazırlanırken nelere dikkat edilmeli?

Konserveyi hazırlarken ise sebzeleri iyi pişirmek gerekiyor. Düdüklü tencerede pişirmek vitaminin yok olmasını önlüyor.

Kuru ve serin yerlerde saklanması gereken kavanozların zaman içinde yapısının değişmemesi de büyük önem taşıyor.

Diyetisyen Neslihan Aktepe, konservelere ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları Ulusal Kanal'a anlattı. Aktepe'ye göre konserveler açılınca hemen tüketilmeli.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #konserve yapımı
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