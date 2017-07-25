Kocaeli Üniversitesi Teknopark AŞ'de faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu Biyolog Esra Serbes, ürettiği siyah asker sineği larvalarıyla organik atıkların geri dönüşümünü sağlıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle sinek larvalarından su ürünleri ve kanatlı çiftlik hayvanlarına protein oranı yüksek yemle organik gübre üreten Biyolog Esra Serbes, Kocaeli'ye ve ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.



Kocaeli Üniversitesi Teknopark AŞ'de faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu olan Serbes, üretimini gerçekleştirdiği Hermetia illucens (siyah asker sineği) larvalarıyla organik atıkların geri dönüşümünü sağlıyor. Bu yöntemle balık unu ve soyaya alternatif oluşturan Serbes, ekolojik döngüye de katkı sunuyor.



Serbes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin bodrumunda başlattığı üretimi, KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında aldığı 500 bin liralık destekle oluşturduğu yaklaşık 150 metrekarelik serayla konteynerden oluşan üretim tesislerine taşıdığını söyledi.



Projenin prototip üretim aşamasında sona yaklaştığını belirten Serbes, yıl sonuna kadar endüstriyel üretime geçip günlük ortalama 3 ton atığın geri dönüştürülmesini planladığını ifade etti.







"Atıklar besin kaynağı"



"Atığı problem olarak görüyoruz ama aslında besin kaynağı." diyen Serbes, projesinin TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen "İnovasyonda Kadın" temalı yarışmada başarı ödülü kazandırdığını söyledi.



Siyah asker sinekleriyle geliştirilen sistemin organik atıkları kullanılabilir hale getirdiğini, yem ihtiyacını karşılamasıyla sürdürülebilir ve ekolojik özellikte olduğunu dile getiren Serbes, sistemin ABD, Kanada, Avustralya, Güney Amerika, Güney Afrika, İsrail, Hollanda ve Almanya'da kullanıldığını ancak Türkiye'de şirketlerinin bir ilk olduğunu vurguladı.



Serbes, işiyle ilgili karşılaştığı ilginç tepkileri ise şöyle anlattı:



"Önce evde denedim, bodrumda gizli gizli üretim yaptım. Bir keresinde bütün tavuk bıraktım, ertesi gün kokudan endişeyle kapıyı açtığımda tavuk yoktu. Az da olsa atıklardan kaynaklanan bir koku oluyor, komşular kokunun kaynağını araştırıyordu. Ne iş yapıyorsun, diye soranlara bazen 'Sinekten protein çıkarıyorum' diyorum. Aslında en güzel tepki anneannemden gelmişti. Hüzünlü bir şekilde 'Kızım yurt dışına da gittin onca sene okudun, iki yabancı dilin var. Hiç mi iş bulamadın da sinek üretiyorsun.' dedi."

