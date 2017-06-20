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KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS'ye giren adaylar, cevap kağıtlarını 10 gün süre ile https://ais.osym.gov.tr adresinden inceleyebilecek.

KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM tarafından geçen ay düzenlenen Kamu Personel Seçme  Sınavı'na (KPSS) giren adayların cevap kağıtları, https://ais.osym.gov.tr  adresinden erişime açıldı. 

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 27 Mayıs 2017'de  uygulanan KPSS alan sınavlarının 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası  ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2. oturumu (hukuk, iktisat,  maliye) ile 28 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan KPSS alan sınavlarının 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) giren adayların cevap kağıtlarının görüntülerini  ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemeleri, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bugünden itibaren 10 gün süreyle inceleyebilecekleri bildirildi.

21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen 2017- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik  (genel yetenek- genel kültür- eğitim Bilimleri) sınavına giren adayların cevap  kağıtları ve soruları da https://ais.osym.gov.tr  üzerinden erişime açıldı.  Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C.  kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "cevap  kağıdı görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı  görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik  okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru  cevaplarını görebilecekler.

Adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form  üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede  soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya  kendilerinin verdiği cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek  diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru,  yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #kpss #cevap kağıdı #ösym #eğitim
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