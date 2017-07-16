Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.00'da başlayan sınav 11.15'te tamamlandı.
Tek oturumda, 16 branşta gerçekleştirilen sınavda adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitim testini yaptı.
Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayları sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı.
Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.
Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yapıldı.
Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı.
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