Emniyet teşkilatında görevli kurbağa adamlar, bu yılın ilk yarısında sularda 66 kişiyi kurtarırken, 78 ceset ve 41 suç aletine ulaştı.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde adli olaylarda suç delillerinin suda tespiti, cesetlerin aranması ve su yüzeyine çıkarılması, sel felaketleri ve su baskınlarında arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak, su altında olası tarihi eser kaçakçılığına engel olmak ve devlet büyüklerinin yapacağı ulaşım veya gezilerde güvenlik önleminin alınması görevleri, 22 ilde bulunan su altı grup amirliklerindeki "kurbağa adam" branşındaki personelce yürütülüyor.



Yürütülen çalışmalar neticesinde suda bulunan ceset ve materyaller, olayların aydınlatılmasına önemli katkı sunuyor.



Bu kapsamda kurbağa adamlarca, bu yılın ilk 6 ayında farklı sebeplerle boğulma tehlikesi geçiren 66 vatandaş kurtarıldı.



Çalışmalarda yine değişik nedenlerle suya düşen 78 kişinin cesedi ile olaylarda kullanılan 41 suç aleti çıkarılarak adli mercilere teslim edildi.



Dünyada her yıl 372 bin kişi boğuluyor



Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Boğulma Raporu'na göre, dünyada her yıl yaklaşık 372 bin kişi boğuluyor.

Türkiye'de ise her yıl ortalama bin kişi boğulurken, en fazla boğulma olayı İstanbul, Samsun-Atakum Plajı, Adana'da sulama kanallarında meydana geliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı, yaz aylarında yoğun olarak bulunulan deniz, göl ve havuzlarda boğulmalara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda vatandaşlar için broşürler hazırladı.



Irmak, göl ve barajların tuzluluk oranlarına bağlı olarak kaldırma kuvvetlerinin düşük, diplerinin balçıkla kaplı olması nedeniyle bu sularda yüzülmemesi gerektiği vurgulanan broşürde, yeterli tecrübesi olmayan birisinin boğulan kişiye yardım etmek için suya girmesinin doğru olmadığı belirtildi.

Broşürde, boğulmaya karşı dikkat edilmesi gereken "altın" kurallar şöyle sıralandı:



"Tanımadığınız bir suda tek başınıza yüzmeyin. Zeminini bilmediğiniz bir suya tepe üstü atlamayın. İyi bir yüzücü olduğunuzu ispatlamaya çalışmayın. Tehlikeli numaralar yapmaktan ve uzaklara açılmaktan kaçının. Deniz yatağı veya simidi gibi içi hava doldurulmuş plastik yüzücülere güvenmeyin, kendinizi denizin kucağına bırakmayın, çünkü farkında olmadan rüzgar veya akıntı, plastik yatağı veya botu açığa sürükleyebilir."