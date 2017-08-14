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KYK başvuruları başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler için yurt başvuruları başladı. E-devlet üzerinden yapılacak başvurular, 20 Ağustos günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

KYK başvuruları başladı

2017-2018 öğretim yılında ÖSYM ile ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, 30 Haziran 2017 tarihinden önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ön lisans/lisans ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler yurt başvurularını 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

KYK, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek soru ve sorunlara, haftanın yedi günü 24 saat KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi '444 1961' veya resmi Twitter destek hesabı 'KYK_DESTEK' üzerinden anında çözüm üretileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kyk
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