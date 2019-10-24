LGS sınav tarihi açıklandı

LGS yani Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu. Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı.



Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav tarihini 7 Haziran 2020 olarak belirledi.



Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava yönelik ilk örnek soru kitapçığı da yayımlandı.



Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.



Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden erişilebiliyor.



Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

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