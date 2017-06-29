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Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak yerleştirmeye esas puanlar (YEP) yarın saat 10.00'da açıklanacak.

Lise tercihlerinde kullanılacak 'YEP' yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak yerleştirmeye esas puanlar (YEP) yarın saat 10.00'da açıklanacak.

MEB'in resmi Twitter hesabından, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi ortak sınavlara katılan öğrencilerin lise tercihi yaparken kullanacağı YEP'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8'inci sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanları yarın saat 10.00'da www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, "2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu"na göre YEP'in açıklanmasının ardından 14-24 Temmuz arasında liselere tercihler alınacak. Tercihte bulunan tüm öğrencilerin liselere yerleştirme işlemleri, YEP üstünlüğü, tercih önceliği, okul kontenjanı esasına göre yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli eğitim bakanlığı #YEP
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