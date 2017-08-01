Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...

Liselere yerleştirme sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

Liselere yerleştirme sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta duyurulacak.

TEOG yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından öğrenciler, 14-24 Temmuz'da okul tercihinde bulunmuştu.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacak merkezi yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilecek.

Yerleştirme sonuçlarının ardından 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül'de yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

Üniversiteye yerleştirme
10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ise adaylar, 18-26 Temmuz'da üniversite tercihlerini yapmıştı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının da bu ay içerisinde duyurulması öngörülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş #teog
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Fazıl Say 'Yürüyen Köşk'ü tamamladı
Sonraki Haber
'Etkin pişmanlık'tan serbest kaldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.