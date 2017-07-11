LYS sınav sonuçları ÖSYM giriş sayfasında ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı netleşti, sınava girenler sonuçların yayınlanacağı saati görünce sosyal medyada Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni şikayet yağmuruna tuttu. Eğitim uzmanları yayınlanacak saat konusunda ikiye ayrılırken, sonuçların tam olarak saat kaçta açıklanacağı konusunda kurumdan bir açıklama gelmedi.

2017 LYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak: Sonuçlar saat kaçta belli olacak? Sınavlar 18 Haziran'da sona erdi. Son sınavdan sonra, ‘ÖSYM’ sınav sorularını ve cevaplarını “doküman” sayfasında yayımladı. Sınava giren adaylar en çok Matematik sınavında zorlanırken, uzmanlar “ayırt edici sınav” olarak Matematik sınavını belirledi. Sınav soruları yayınlandıktan sonra “standart sapma puanı” açıklanmadı. Standart sapma puanı sonuçlar açıklandıktan sonra kurum tarafından “rapor” üzerinden belli olacaktır.



Sonuçlar ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, “Sınav takvimi” sayfasını güncelledi ve ilk defa “saat” konusunda net bir açıklama yaptı. Buna göre sınav sonuçları 11 Temmuz 2017 tarihinde saat 23:59’ta sonuçların açıklanması bekleniliyor. Sonuçların açıklanacağı saat olarak sosyal medyada iki yorum bulunuyor: Sonuçlar 11 Temmuz’da saat 23:59’a kadar açıklanabilir ya da direkt olarak 23:59’ta açıklanacak.



2017 LYS tercihleri ne zaman başlıyor?



Sonuçların açıklanmasından bir hafta sonra 18 Temmuz’da ÖSYM AİS sayfasında üniversite başvuruları başlarken, kurum 22 Haziran’da “ön bilgi” olarak tercih kılavuzunu yayımladı. ÖSYS sonuç bilgilerinde sınava giren adayların “yerleştirme puanı üzerinden başarı sıralarının açıklanacağını duyuran kurum, tercihlerde “Tablo-3” konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kurumun Tablo-3 üzerinden açıklaması: Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığınız Merkezimizce kontrol edilmeyecektir. Merkezî yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilebilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır.



Aşağıdaki tabloda başvuru yapacak olan adaylar için kurum tarafından grafik hazırlanmıştır.



Tercihler 18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak, 26 Temmuz 2017 saat 23:59’a kadar devam edecek. Dikkat: Tercih başvuruları süresi kurum tarafından uzatılmayacaktır./cnntürk