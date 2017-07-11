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LYS sonuçları açıklandı

ÖSYM milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2017 LYS sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

LYS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (2017-LYS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde uygulanan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçları açıklandı.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi "https://sonuc.osym.gov.tr" ya da ÖSYM mobil cihaz uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.
Lisans Yerleştirme Sınavlarına ait madde analizlerinin incelenmesi ve cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmasının ardından itirazlar da bilimsel açıdan değerlendirildi. 

Buna göre, LYS-1 matematik testinin temel soru kitapçığındaki 75 ve 76'ncı soruların, ortaöğretim ileri düzey matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programının "Uzayda iki doğru, iki düzlem, bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar" kazanımı kapsamında olduğu ancak ortaöğretim ileri düzey matematik 12. sınıf ders kitabında uzayda doğru ve düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #lys #2017-Lisans Yerleştirme Sınavı
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