Üniversite adaylarının merak ile beklediği LYS tercih sonuçlarını açıklandı. Tercih hakkı bulunan 1 milyon 800 bin adayın yarısı tercihte bulundu. 214 bin kontenjan boş kaldı.

LYS tercih sonuçları milyonlarca adayın erişimine ÖSYM tarafından açıldı.



Sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar sonuç sorgulama adresinde yoğunluk yarattı.



2 milyon 265 bin adaydan sadece 825 bini üniversiteli olabildi. Tercih yapma hakkı bulunan 1 milyon 800 bin adayın yarısı tercih yaptı. 910 bin kontenjanın 214 bini boş kaldı.



Tercih yapan aday sayısı neden düştü? Kontejyanlar neden boş kaldı? Ulusal Kanal'a konuşan eğitimci Celil Vardar'a göre bu durumun 3 nedeni var.



Birincisi adaylar gitmek istediği bölüm ve üniversiteleri tercih ettiler. Daha bilinçli bir tercih yaptılar.



İkincisi sınavsız geçiş hakkının kaldırılmış olması. Meslek lisesi mezunları daha önceden ön lisans programlarına yerleştirilebiliyordu.



Üçüncüsü de Açıköğretim programlarına puan zorunluluğu getirilmesi.



Sonuçlar liselere göre başarıyı da gösterdi. İmam Hatip lisesi mezunları beklenen başarıyı gösteremedi. 222 bin 925 imamhatiplinin 40 bini yerleşti. 5 imam hatip mezunundan biri üniversiteli olabildi.



Anadolu lisesi mezunu 396 bin adaldan 138 bini Fen lisesi mezunu 22 bin adaydan 12 bini lisans programına yerleşti.



Sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.





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