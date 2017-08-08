2017 LYS tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli oldu..
ÖSYM'nin LYS tercih sonuçlarını bugün saat 17:00'den sonra açıklaması bekleniyor.
Sonuçlar ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak.
Sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınacak.
ulusal.com.tr
Üniversite adaylarının merakla beklediği yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlarını bugün saat 17:00'den sonra açıklaması bekleniyor.
2017 LYS tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli oldu..
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