Üniversite adaylarının merakla beklediği yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlarını bugün saat 17:00'den sonra açıklaması bekleniyor.

2017 LYS tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli oldu..



ÖSYM'nin LYS tercih sonuçlarını bugün saat 17:00'den sonra açıklaması bekleniyor.



Sonuçlar ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak.



Sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınacak.





ulusal.com.tr