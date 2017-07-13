2017 Lisans Yerleştirme Sınavı'nda MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Beyza Gürbüz tıp fakültesine gitmek istiyor.

Ankara Muradiye Nene Hatun Kız Fen Lisesi öğrencisi Beyza Gürbüz, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2017 LYS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.



Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) YGS-1, YGS-2 ve YGS-6'a Türkiye 2'incisi olan Gürbüz, LYS MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 alanında da Türkiye birincisi olarak başarısını perçinledi.



Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok çalıştım ve düzenli çalıştım. Ailem ve okulum her zaman yanımda oldu. Her zaman bir programım oldu çalışırken. Haftalık, aylık programlarım vardı ve hangi gün ne çalışacağımı belirlemiştim. Başarı bir anda olmuyor. Çocukluğumdan beri çok çalışıyorum." dedi.



LYS adaylarına düzenli çalışmaları tavsiyesinde bulunan Gürbüz, "Sosyal aktivitelere vakit ayırmadım. Çok yoğun bir sene geçirdim. Sosyal faaliyetlerin insanları rahatlattığı düşünülüyor ama çok da rahatlatmıyor. Aslında bizi rahatlatmıyordu. Ders çalışmak kendimizi iyi hissetmemize neden oluyordu." ifadesini kullandı.



Ailesinin Kahramanmaraş'ta yaşadığını, kendisinin okulun yurdunda kaldığını ve boş zamanlarını ders çalışarak geçirdiğini söyleyen Gürbüz, YGS adaylarının lise birinci sınıftan itibaren çalışmalarının onları başarıya götüreceğini dile getirdi.



Gürbüz, tıp fakültesinde eğitim almak istediğini belirterek, "Özel üniversitelerin tıp fakültelerini hedefliyorum. Net değil ama eskiden beri jinekoloji uzmanı olmayı istiyorum. Akademisyen olmak ve araştırma odaklı çalışmak istiyorum." dedi.



Baba Yusuf Gürbüz ise aile olarak kızının başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.