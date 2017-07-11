Maltepe Üniversitesi öğrencilerini mezuniyet coşkularını Hadise konseri ile yaşadı.

Bu yıl 17'nci mezunlarını veren Maltepe Üniversitesinin mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Üniversitenin Marmara Açıkhava Tiyatrosunda yapılan tören; akademisyenlerin, ailelerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Törenin sürprizi ise Hadise konseri oldu. Açılış konuşmalarının ardından diplomalarını alan öğrenciler daha sonra Hadise'nin şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Tören öncesinde görüşlerini aktaran Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, "Öğrencilerin okul, eğitim ve derslerle birlikte 21'inci yüzyılın yetkinliklerini kazanmaları da bizim için önemliydi. Bu yetkinlikler; ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri yüksek, krizi iyi yönetebilir ve stresi bastırabilir olmak şeklinde özetlenebilir. Bu anlamda dünyanın ihtiyaç duyduğu 21'inci yüzyılın yetkinliklerine sahip insan kaynağı aslında bu çağın en önemli ihtiyacı. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince bu yetkinlikleri öğrencilerimize vermeye çalıştık.Eminim öğrencilerimiz de çalışmaya başladıklarında daha farklı bir donanımla hayata atıldıklarını görecekler" diye konuştu.

MEZUNLAR ADINA HUKUK FAKÜLTESİ BİRİNCİSİ KONUŞTU

Kariyer planını akademisyenlik üzerine yapacağını dile getirenHukuk Fakültesi birincisi Sena Karaduman şunları dile getirdi: "Başka bir fakültede okuyamazdım. Akademik donanımımı da uluslararası alanda geliştirmek istiyordum. İngilizce ağırlıklı olarak eğitim aldığım bu Fakültede çok şey kazandım. Burada ulusal bilinçle uluslararası bir donanım edinmek ve Üniversitem sayesinde Lahey'de, Bükreş’te yarışmalara katılmak çok güzeldi.Üniversiteyi birincilikle bitirdiği için de ayrı bir mutluluk yaşadığını söyleyen Karaduman, "Özellikle aileme bu gururu yaşatmak benim için çok önemliydi. Umarım ben ve diğer tüm mezun arkadaşlarım adaletli, etik değerlere sahip çıkan bireyler olarak hayata atılırız" dedi.