Maskeyi takalım farkındalık yaratalım
Bu hafta Lösemili Çocuklar Haftası. Yurt genelinde pek çok farkındalık projesi yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul'da kolları sıvayan bir grup üniversite öğrencisi sokağa çıktı "Maskeyi takalım farkındalık yaratalım" diyerek vatandaşa maske dağıttı...
EĞİTİM-SAĞLIK 07.11.2019, 13:45 07.11.2019, 13:49
Lösemi... Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini oluşturuyor. Tedavisi ise oldukça zor. Moral iyileşme sürecinde kilit rol oynuyor.
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası... Bu hafta yurt genelinde pek çok etkinlik düzenleniyor. Öğrenciler de Lösemi'ye dikkat çekmek için kolları sıvadı, harekete geçti.
Öğrenciler uzun yürüyüşleri sırasında vatandaşlara maske dağıttı.
Dağıtılan maskelere bir de not bırakıldı. Notlarda "Kan ver hayat ver" "Yarın için lösev" gibi ifadeler yer alıyor.
Gençlerin sloganı ise "Maskeyi takalım farkındalık yaratalım."
ulusal.com.tr
HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P