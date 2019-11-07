Lösemi... Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini oluşturuyor. Tedavisi ise oldukça zor. Moral iyileşme sürecinde kilit rol oynuyor.



2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası... Bu hafta yurt genelinde pek çok etkinlik düzenleniyor. Öğrenciler de Lösemi'ye dikkat çekmek için kolları sıvadı, harekete geçti.



Öğrenciler uzun yürüyüşleri sırasında vatandaşlara maske dağıttı.



Dağıtılan maskelere bir de not bırakıldı. Notlarda "Kan ver hayat ver" "Yarın için lösev" gibi ifadeler yer alıyor.



Gençlerin sloganı ise "Maskeyi takalım farkındalık yaratalım."

ulusal.com.tr

HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK

KAMERA: ŞENGÜL DERİN