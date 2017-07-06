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MEB'den devamsızlık sorunu olan üniversite adayları için açıklama

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıklamasına göre; örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden, ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

MEB'den devamsızlık sorunu olan üniversite adayları için açıklama
MEB tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşan; ancak yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumunda olan son sınıf öğrencileri ile velilerden gelen talep üzerine bu öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.
 
Bakan Yılmaz’ın onayıyla illere gönderilen yazıya göre, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrencilerin durumu devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.

ulusal.com.tr
Etiketler; #üniversite #milli eğitim bakanlığı
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