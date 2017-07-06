Milli Eğitim Bakanlığı, örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında okuyan öğrencileri ilgilendiren bir karar aldı. Buna göre derslerin bitiş tarihi itibariyle tüm derslerden başarılı olmasına rağmen devamsızlık süresini aşan öğrenciler, başarılı sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm derslerinde başarılı olan ama devamsızlık nedeniyle sıkıntı yaşayan ortaöğretim son sınıf öğrencilerini ilgilendiren bir karara imza attı.



Örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında okuyan öğrencilerinden; Derslerin bittiği tarih itibariyle tüm derslerinden başarılı olan ancak toplam devamsızlık süresini aştığı için sorun yaşayanlar, devamsızlığı olmayan öğrencilerle eşdeğer kabul edilerek başarılı sayılacak.



Talep, derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşan ancak yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumunda olan son sınıf öğrencileri ile velilerden geldi.



Başvuruları inceleyen Bakanlık, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere bu öğrencilerin, başarılı sayılmasına karar verdi.



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