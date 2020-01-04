MEB'den yerli otomobil adımı

Türkiye'nin otomobili için işgücü desteğini Milli Eğitim Bakanlığı verecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, Türkiye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanın yetiştirileceğini söyledi.

"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm toplumumuzun heyecanını biz de paylaşıyoruz." diyen Selçuk, çalışmaların başladığını duyurdu.

"Elektrikli araçlar dalı", Bursa'daki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılacak.

Kısa sürede müfredatı oluşturulacak alan programı doğrultusunda öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu alana, gelecek eğitim öğretim yılında LGS kapsamında sınavla öğrenci alınacak.

ulusal.com.tr