"MEBİM 147" eğitimle ilgili 10 milyon başvuruyu cevaplandırmak için 35 milyon dakika hizmet verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Van'daki depreminin ardından 5 yıl önce Erciş ilçesinde sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan "MEBİM 147" çalışanları, vatandaşların eğitimle ilgili 10 milyon başvurusunu cevaplandırmak için 35 milyon dakika mesai yaptı.



AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "MEBİM 147"nin yaptığı hizmetleri anlatan "Eğitim hayatınız boyunca yanınızdayız" sloganının yer aldığı tanıtım filmi hazırlandı.



Filmde yer verilen başlıklara göre, "MEBİM 147" eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme başvurusu, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti, etkin ve hızlı şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla 1 Mart 2012'de Erciş'te hizmet vermeye başladı.



Van'da 2011'de meydana gelen depremin ardından sosyal sorumluluk projesi olarak hizmete alınan merkez, bu olayın vatandaşlara yaşattığı travmayı azalttı, depremzedelerin hayata tutunmasına destek oldu.



Bölgede istihdam imkanı sağlayan merkezde, 50'si engelli 180 kişi görevlendirildi. Yüzde 45'i kadın olan merkez çalışanlarının yüzde 85'i depremzedelerden oluştu.



İletişim Merkezi, haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren merkeze yurt içinden "147", yurt dışından da "+90 312 147 11 22" numaralarından ulaşılabiliyor.



Kısa sürede cevap



'MEBİM 147"ye başvuran vatandaşlara 3 iş günü içinde cevap veriliyor.



Merkez çalışanları, 5 yılda vatandaşlardan gelen yaklaşık 10 milyon başvuruyu yanıtladı. Bu sürede vatandaşlara 35 milyon dakikalık hizmet veren "MEBİM 147", bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları birimlerinin iş yükünü büyük oranda azalttı.



Kurulduğundan bu yana hatta gelen çağrıların yüzde 91'i bilgi edinme, yüzde 3,7'si talep, yüzde 3,6'sı görüş öneri, yüzde 1,7'si ihbar veya şikayet ana başlıklarında gerçekleşti.



Merkez çalışanları, 510 öğrencinin ailelerine ulaşarak okula devamlarını ve yaşça örgün eğitim dışına çıkan 11 binden fazla kişinin eğitim öğretime kazandırılmasını sağladı.