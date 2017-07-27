Meme kanseri tanısı konulan hastaların uzun süre kullanması gereken "tamoksifen" etkin maddeli ilacın erişiminde yaşanan sorun, iki ayrı firmaya verilen özel ithalat izniyle giderildi

Meme kanseri tanısı konulan hastaların uzun süre kullanması gereken "tamoksifen" etkin maddeli ilacın erişiminde yaşanan sorunlar giderildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, meme kanseri tanısı konulan hastaların kullandığı "tamoksifen" etkin maddeli ilacın temininde yaşananlar sıkıntılar üzerine harekete geçti. Söz konusu ilaç ve tamoksifen etkin maddeli diğer bir ilaç için iki ayrı firmaya özel ithalat izni verildi.

İthalat izni neticesinde, hazirandan bugüne kadar piyasaya verilen yaklaşık 84 bin kutu ilaçla, meme kanseri hastalarının aylık 35-40 bin kutu arasındaki ilaç ihtiyacı giderildi. Tedarik planı kapsamında, gelecek ay da yaklaşık 100 bin kutu ilacın ithal edilmesi bekleniyor.



Özel ithalat izni kapsamında, Türkiye'ye yıl sonuna kadar partiler halinde ilaç getirilecek. Bu sayede, meme kanseri olan hastaların ilaç ihtiyacı ortadan kalkacak.



Bakanlık, hastaların bundan sonraki süreçte de ilaç tedarik noktasında sıkıntı yaşamaması için önlemler aldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, stok yapılmasını önlemek için eczanelere yazı yazarak, reçete başına birer kutu ilaç verilmesini istedi. 1 Ağustos'tan itibaren bu ilaca ilişkin İlaç Takip Sistemi (İTS) verilerinden hareketle, eczanelerde stok denetimleri yapılacak. İTS verileri ile eczane stok bilgisi tutmayan, elindeki ilacı sattığı halde stoklarından düşmeyen eczanelere ise cezai yaptırım uygulanacak.



"İlacım Nerede" uygulaması meme kanserlilerin kullanımına açıldı"



Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) hastaların ilaca erişimini ve temininde güçlük çektikleri ilaçları kolayca bulabilmelerini sağlayacak yeni bir uygulama da geliştirildi.



İlaç Takip Sistemi'nde ilaç sorgulaması yapılabilen "İlacım Nerede" uygulaması öncelikle meme kanseri olan hastaların kullanımına açıldı.

Hastalar, "itsportal.saglik.gov.tr" internet adresindeki, "İlacım Nerede?" bölümünden yaşadığı il ve ilçeyi seçecek, aradığı ilacın ismini yazacak ve o ilacın hangi eczanelerde olduğunu rahatlıkla görebilecek. Gelecek günlerde, portaldaki sorgu butonu, cep telefonlarına indirilen "İTS Mobil"e de eklenecek. Böylelikle cep telefonlarından da ilaç sorgusu yapılabilecek.