MEB bağlı 73 ilden meslek lisesi, Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 526 projenin yüzde 87'sini hazırladı. Bakanlığa bağlı 475 meslek lisesi, 16 milyon 315 bin 353 avro tutarındaki proje hibe desteğinden yararlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 73 ilden meslek lisesi, Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 526 projenin yüzde 87'sini hazırladı. Bakanlığa bağlı 475 meslek lisesi, 16 milyon 315 bin 353 avro tutarındaki proje hibe desteğinden yararlanacak.



AA muhabirinin, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından 2017 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ programı "Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği" faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanarak 1 Ağustos'ta açıklandı.



Desteklenen projeler kapsamında meslek liselerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, şirketlerden belediyelere kadar çok geniş bir yelpazede kurum ve kuruluşlara sağlanan hibe desteği ile öğrenci ve öğretmenlere Avrupa'da çalışma alanları ve meslekleri ile ilgili eğitim alma ve staj yapma imkanı sağlandı.



Erasmus+ programı ile Türkiye'de mesleki eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılması ile nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı amaçlanıyor.



Türkiye Ulusal Ajansına sunulan bin 944 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanların içerik değerlendirmesine alınması sonucunda, 526 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı ve desteklenecek 526 projenin 456'sı 73 ilde bulunan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar tarafından hazırlandı.



Kurumların kullanacağı toplam hibe tutarı, 16 milyon 315 bin 353 avro olacak.



Öğrenciler yurt dışında iş yeri eğitimi alacak



Genel Müdürlüğe bağlı okullar tarafından hazırlanarak sunulan projelerle, söz konusu okullardaki öğrencilerin yurt dışında kendi alanlarında uzun süreli iş yeri eğitimi yapmaları konusunda imkanlar sunulacak.



Kendi yaşadıkları ilden dışarı çıkmamış olan birçok öğrencinin, AB ülkelerinde işbaşı eğitim yapmalarına olanak sağlanacak. Aynı amaçla meslek dersi öğretmenlerine yönelik hazırlanan projeler ile de öğretmenlerin en son teknolojik gelişmelere uygun mesleki bilgi ve becerileri kazanmasına imkan tanınacak.