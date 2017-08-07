Meteoroloji, Muğla için saat verdi; kuvvetli yağış bekleniyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Muğla'nın iç kesimlerinde, önümüzdeki 2 saat boyunca, yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Muğla radarından alınan son veriler ve yapılan tahminlere göre, halen Muğla çevresinde devam eden yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca özellikle Muğla merkez ve iç kesimdeki ilçelerinde (Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Köyceğiz) etkili olmaya devam ederek kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım,vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"



Meteoroloji Afyonkarahisar için saat verdi.



METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar çevresinde, önümüzdeki 3 saat boyunca, kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Son radar verilerine ve yapılan tahminlere göre, halen Afyon çevresinde devam eden yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca özellikle kuzey ve batı ilçelerinde (Sandıklı, Hocalar, Sinanpaşa,) etkili olmaya devam ederek kuvvetli olması beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım,vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



Meteoroloji'den 2 il için de kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı



METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Kütahya çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Bugün akşam saatlerine kadar Kütahya çevresinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"



Meteoroloji'den Manisa için kuvvetli yağış uyarısı



METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın batısında kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Son radar verilerine göre, önümüzdeki iki saat içerisinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

