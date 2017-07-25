MERSİN’in merkez Mezitli İlçe Belediye Başkanı Neşet Tarhan, nesli tükenmekte olan koruma altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağaları yavrularının sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için ilçe sakinlerini ve tatilcileri daha duyarlı ve dikkatli olmaya davet etti.

Davultepe 100’üncü Yıl Tabiat Parkı’nda başlatılan çalışmaları yakından takip eden Başkan Tarhan, aşırı sıcaklar nedeni ile Doğu Akdeniz sahillerindeki yavru caretta caretta'ların ve yeşil deniz kaplumbağalarının olumsuz yönde etkilendiğini söyledi. Mezitli kıyılarının canlı çeşitliliği bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Başkan Tarhan, ilçe sakinlerini de daha duyarlı olmaya çağırdı. Sevimli deniz kaplumbağaların daha sağlık bir şekilde denize ulaşmalarını sağlamak için kumsallarda çeşitli çalışmalar başlattıklarını belirten Başkan Tarhan, şöyle dedi:



"Kaplumbağaların nesillerinin tükenmesindeki en önemli rollerden bir tanesi de denizlerimizin ve kumsallarımızın kirli olması. Bu konuyu da göz önünde bulundurarak, sahillerimizde temizlik konusunda ciddi çalışmalar başlattık. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte sahil temizliği yaparak, farkındalık oluşturduk. Dalgıçlarla birlikte denizin dibine atılan atıkları topluyoruz. Sahillerimizdeki yuva çıkışlarını gözlemleyerek, yavruların denize ulaşmasında yardımcı olduk. Mezitli kıyıları canlı çeşitliliği bakımından çok zengin bir yere sahip. Bu nedenle halkımızın daha duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor."

