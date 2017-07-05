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'Mide ilaçları ölüm riskini artırıyor'

Washington Üniversitesi uzmanlarının araştırmasına göre, hazımsızlık ilaçları ölüm riskini yüzde 25'e kadar artırıyor.

'Mide ilaçları ölüm riskini artırıyor'

“Her türlü mide ağrısında, ufak bir karın ağrısında bile akrabalarımız, büyüklerimiz bu ilaçları hemen dolaptan alır, bir iki tane içerler ama doğru değildir.”
 
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar’ın bahsettiği bu hatayı milyonlarca kişi yapıyor, zararlarının farkında olmadan bu ilaçları kullanıyor. 
Ama hazımsızlık ilaçları ölüm riskini artıyor.
 
Bu sonucu ortaya koyan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Washington Üniversitesi uzmanları. Araştırmaya göre, hazımsızlık ilaçları uzun süre kullanılırsa, ölüm riski yüzde 25’e kadar artıyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Ağalar, “350 bin kişi üzerinden yapılmış bir araştırmada, bu mide ilaçlarının bazılarının kemik kırıkları ve zatürre ve krosilyum difisül dediğimiz bir mikrobun yarattığı bir enfeksiyon sonucu uzun dönemde bu kişiler üzerinde ölme ihtimalini artırdığını artık biliyoruz. Yani böbrek yermezliği, zaatüre, kemik erimesi ve enfeksiyon riski bu ilaçlarla artıyor” dedi.
 
DOKTORA DANIŞMADAN İLAÇ KULLANMAYIN
 
İlaçların doktora danışmadan alınmaması konusunda uyarıda bulunan Prof. Ağalar, “Bilinçsiz bir şekilde bu ilaçları kesinlikle kullanmamak lazım. 6-8 haftadan daha uzun süren bu ilaçların gerektirdiği durumlarda mutlaka bir hekime danışmaları ve hekim kontrolünde bu ilaçları kullanmaları gerekir” diye konuştu. (NTV)

Etiketler; #mide #ilaç #sağlık
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